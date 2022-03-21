***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.03.2022 15:51
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden şirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda
Şirketimizin 2022 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011754
BIST
15:582.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,15
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.175
En Düşük
2.152
15:5814,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0451
|Açılış
|: 25,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2900
|
14,8551
En Düşük
14,7777
15:5816,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0264
|Açılış
|: 11,9704
|
|Önceki Kapanış
|: 11,8824
|
16,4373
En Düşük
16,3452
15:58918,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,50
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:56
|MAALT
|261,80
|36.682.679
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|35.997.528
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.983
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|68.560.941
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.648.370
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|156.869.208
|% -10,00
|
|PAMEL
|91,75
|7.076.476
|% -8,52
|
|DAGHL
|12,85
|2.791.670
|% -7,55
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|THYAO
|27,86
|1.565.877.324
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,90
|1.421.236.901
|% 1,02
|
|EREGL
|36,20
|1.346.325.542
|% 0,11
|
|GARAN
|11,84
|1.185.224.677
|% 0,08
|
|SISE
|13,91
|1.076.891.087
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,01
|630.528.356
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,30
|321.613.609
|% 2,68
|
|GARAN
|11,84
|1.185.224.677
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,90
|1.421.236.901
|% 1,02
|
|PETKM
|8,76
|834.616.407
|% 1,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8328
|14,8386
|% 0,33
|
|Euro
|16,3816
|16,3956
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,4571
|19,5547
|% 0,13
|
|Frank
|15,8723
|15,9680
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9430
|3,9627
|% 0,31
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|1,89
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|28,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|28,97
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|14,01
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,88
|
Seans Raporu
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16:07METUR
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 452 adet işlem