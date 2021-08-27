***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım tarihi silinmiştir. Ödemeler 2 ay içinde nakden yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım tarihi silinmiştir. Ödemeler 2 ay içinde nakden yapılacaktır.Karar Tarihi 13.07.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Ortaklarımıza dağıtılan kar payı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun Geçici 61nci maddesinde düzenlenen Yatırım İndirimi İstisnası kazancından kaynaklanmaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Ortaklarımız elde ettikleri kar paylarını yine aynı Kanun'un Geçici 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre beyan edeceklerdir.Yani elde edilen kar payına, kar payının 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarının yarısı, 2021 yılı için 53.000,00 TL yi aşarsa beyanname ile beyan edilir ve hesaplanan vergiden beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/ 5 i indirim konusu yapılır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARSAN, TRAARSAN91B1 Peşin 0,0553529 5,53529 0 0,0553529 5,53529Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.08.2021 31.08.2021 27.08.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)26.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARSAN, TRAARSAN91B1 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ARSAN 2020 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.690.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.969.525,09Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 113.532.359 65.822.270,14. Vergiler ( - ) 2.021.459 2.643.312,825. Net Dönem Kârı 111.510.900 63.178.957,286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.158.947,86 3.158.947,868. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 108.351.952,14 60.020.009,42Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 108.351.952,14 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 330.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 108.681.952,14 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.234.500 0* Nakit 4.234.500 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.234.500 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 423.450 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 99.459.502,14 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 8.469.000 0 7,81 0,1 10TOPLAM 8.469.000 0 7,81 0,1 10Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Vecih Yamanyılmaz sözalarak Yönetim Kurulunun Kredi kullanma, maliyetlerinin artış, döviz kurlarındaki hareketlilik, öz kaynak yapısının kuvvetlendirilmesi pandeminin etkilerinin azaltılması ve diğer sebeplerle karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına dair görüşüne katılmakla birlikte 2020 yılı sermaye tutarı olan 84.690.000 TL.'nin % 10 kadarının 2 ay içerisinde dağıtılmasına teklif ediyorum dedi. Bu kapsamda 2020 yılı için 8.469.000 TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.-Ortaklarımıza dağıtılan kar payı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun Geçici 61nci maddesinde düzenlenen Yatırım İndirimi İstisnası kazancından kaynaklanmaktadır.Ortaklarımız elde ettikleri kar paylarını yine aynı Kanun'un Geçici 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre beyan edeceklerdir.Yani elde edilen kar payına, kar payının 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarının yarısı, 2021 yılı için 53.000,00 TL yi aşarsa beyanname ile beyan edilir ve hesaplanan vergiden beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/ 5 i indirim konusu yapılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960720BIST