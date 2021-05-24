***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı,Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Talebi, Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPk Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine,2. Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,3- Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Alınan karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna 24.05.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arsan Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937419BIST