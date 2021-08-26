***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas sözleşme değişikliğinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanının 400.000.000 TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) çıkarılması ve süresinin 2025 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.08.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine,2. Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,3- Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Alınan karar doğ10.06.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 04.06.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-6870 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinin alınmasını takiben söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurumuza, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 02.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065292686 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960688BIST