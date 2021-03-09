***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi bulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıwww.kap.org.tr/tr/Bildirim/854045Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852820Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politikası bulunmamakla birlikte kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiMenfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 41,021.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı"Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Bilgiler/ Kâr Dağıtım Politikası, " bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir.www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871338Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871337Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/08/2020 0 % 75,38 % 11,49 % 63,89 www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Tutanakları www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Genel Kurul Tutanakları - 15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871337İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıOperasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur % 75 % 50 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur % 67 % 67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAlişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanı, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mehtap İLKMEN, Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıAlişan ARIKANİcra başkanı / genel müdürün adıBurak ARIKANYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 kişi / % 40Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıAlişan ARIKAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/04/1992 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Burak ARIKAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/10/2007 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mehtap İLKMEN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şefika Şebnem AYATA KAPLAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/06/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tolunay TOYBUKOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/06/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYoktur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriYoktur.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumlulukKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirketimiz internet sitesinin Kurumsal Bilgiler bölümü içeriğinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Şirket Genel Bilgileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Komiteler bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan ve Grup’ un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler/Faaliyet Raporu/Şİrket insan kaynakları organizasyonuİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim Kurulu, 2020 yılı içinde 23 kez toplanmıştırYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 91,3Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıwww.arsantextile.com/Kurumsal Bilgiler içeriğinde Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı"Faaliyet Raporu /Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır."Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.trBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur Tolunay TOYBUKOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. Şefika Şebnem AYATA KAPLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Şefika Şebnem AYATA KAPLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Tolunay TOYBUKOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Alişan ARIKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Yaşar Kemal ESKALEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Şefika Şebnem AYATA KAPLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Tolunay TOYBUKOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Alişan ARIKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916607BIST