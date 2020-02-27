***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 17:37
Şirketimizin iştiraki olan ve 27.02.2020 tarihinde tescili yapılan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 32.713.252,78 TL'dir.
Şirketimizin iştiraki olan ve 27.02.2020 tarihinde tescili yapılan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 21.013.215,02 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822066
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1826
En Düşük
6,1506
18:056,8070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1095
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8070
En Düşük
6,6963
18:05328,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 4,67
|Açılış
|: 328,66
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.395.915
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9437
|7,9835
|% 0,31
|
|Frank
|6,3509
|6,3892
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6421
|1,6503
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,67
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-2,04
|