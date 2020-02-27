***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin iştiraki olan ve 27.02.2020 tarihinde tescili yapılan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 32.713.252,78 TL'dir.Şirketimizin iştiraki olan ve 27.02.2020 tarihinde tescili yapılan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 21.013.215,02 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822066BIST