***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 15:03
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 160.000.000 TL (Yüzaltmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023462
BIST
15:102.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,14
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:1014,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:1015,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0414
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:10905,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,49
|Açılış
|: 905,18
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ACSEL
|39,20
|35.053.270
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.723.512
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,56
|3.085.865.570
|% -0,45
|
|GARAN
|14,97
|2.517.755.618
|% 5,50
|
|SISE
|18,03
|1.617.792.899
|% 1,12
|
|ASELS
|27,20
|1.291.956.045
|% 0,74
|
|AKBNK
|9,33
|1.260.972.909
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,79
|972.920.364
|% -0,62
|
|ODAS
|2,55
|663.166.937
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.859.807
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,19
|1.177.690.614
|% 1,76
|
|GARAN
|14,97
|2.517.755.618
|% 5,50
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7612
|14,7642
|% 0,15
|
|Euro
|15,8656
|15,8802
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7706
|18,8647
|% -0,53
|
|Frank
|15,3922
|15,4849
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9234
|3,9431
|% 0,10
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-26,24
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.118
|-74,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|-72,94
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,28
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,64
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,29
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25PEKGY
Yüzde 4.88 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 330, 335 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 86 artarak (% 0.79 ) 2, 787
-
15:24XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 29, 310.00 milyon TL de
-
15:24DAPGM
Yüzde 6.96 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 547, 761 adet işlem
-
15:23RALYH
Yüzde 4.93 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 684, 876 adet işlem