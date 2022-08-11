***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 14:28
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
1-Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 180.000.000 TL (Yüzseksenmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
2-Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 180.000.000 TL (Yüzseksenmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054559
BIST
15:012.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 26,21
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:0117,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0967
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:0118,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1743
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:011.036,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.036,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BARMA
|43,56
|7.170.281
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.033.636
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.976.593
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.976.476
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|182.920.497
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|203.455.344
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,00
|13.774.334
|% -9,13
|
|KZBGY
|31,74
|45.977.655
|% -9,00
|
|OLMK
|11,66
|50.542.814
|% -8,91
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.434.994.388
|% 1,08
|
|AKBNK
|10,03
|1.806.847.334
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,60
|1.700.695.221
|% 3,51
|
|SASA
|53,10
|1.570.977.004
|% 0,57
|
|SISE
|24,32
|1.396.227.053
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,60
|1.700.695.221
|% 3,51
|
|EKGYO
|3,62
|902.049.434
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,19
|844.564.246
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,03
|1.806.847.334
|% 2,35
|
|ISCTR
|6,14
|1.109.464.930
|% 1,66
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9497
|17,9677
|% 0,55
|
|Euro
|18,5653
|18,5893
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,8566
|21,9662
|% 0,42
|
|Frank
|19,0231
|19,1377
|% 0,76
|
|Riyal
|4,7671
|4,7910
|% 0,58
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.948
|6.999
|15,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|98,41
|98,41
|1,01
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14DENGE
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 408, 593 adet işlem
-
15:13BIMAS
Yüzde 6.21 oranında artışla 109.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 338, 774 adet işlem
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 44 artarak (% 1.23 ) 3, 089
-
15:12XU100
Endeks 2, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 36, 370.00 milyon TL de
-
15:12SKBNK
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 514, 006 adet işlem