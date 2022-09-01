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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2022 11:32
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   İzmir ili, Karaburun-Çeşme-Urla ilçeleri, "Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi"ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmış ve Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu askıya çıkarılmıştır.
Sahibi olduğumuz taşınmazlardan
- İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 47.086,12 m² yüzölçümlü 626 ada 5 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 5.794,97 m² yüzölçümlü 634 ada 7 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 174.530,44 m² yüzölçümlü 634 ada 9 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 111.994,81 m² yüzölçümlü 634 ada 26 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 7.653,75 m² yüzölçümlü 634 ada 31 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 150.582,51 m² yüzölçümlü 635 ada 1 nolu parsel,
-İzmir ili, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe mahallesi, Karareis mevkii, 251.912,16 m² yüzölçümlü 643 ada 3 nolu parsel,
olmak üzere toplam 749.554,76 m²  yüzölçümlü parseller için imar planında gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda ilgili merciye askı süresi içerisinde itirazlarda ve düzeltme taleplerinde bulunulmuştur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059249


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