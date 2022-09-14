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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2022 14:21
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin % 27,50  oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063061


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Gümüş.Ons 19,43 19,45 0,10  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,07  
B. Petrol 92,48 92,48 -0,69  
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