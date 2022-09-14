***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 14:21
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063061
BIST
15:193.346
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -80,70
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:1918,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:1918,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:19999,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 999,63
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DESA
|31,72
|39.221.480
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.524.964
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|325.343.239
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.866.512
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.885.704
|% 9,70
|
|ISCTR
|10,17
|1.305.315.219
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|135.542.648
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|97.158.071
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|45.016.039
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,03
|5.538.196.636
|% -9,83
|
|THYAO
|70,95
|3.600.499.380
|% -0,21
|
|ASELS
|30,66
|3.427.217.660
|% 2,20
|
|AKBNK
|14,23
|2.872.285.897
|% -9,71
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.419.742
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.147.116.161
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,03
|5.538.196.636
|% -9,83
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.419.742
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,23
|2.872.285.897
|% -9,71
|
|CEMAS
|1,45
|258.622.605
|% -1,36
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2514
|18,2611
|% 0,06
|
|Euro
|18,2720
|18,2829
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,53
|
|Frank
|18,8976
|19,0114
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8421
|4,8663
|% 0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,03
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.804
|-12,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,69
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33ISFIN
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 477, 479 adet işlem
-
15:32ALBRK
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 289, 288 adet işlem
-
15:31XU100
Endeks 3, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 49, 966.00 milyon TL de
-
15:31VKFYO
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 954 adet işlem
-
15:30ZPX30
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 795 adet işlem