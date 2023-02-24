***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde etkilenen üretim tesislerimizle İlgili Arsan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş.'ne ait 04845106120001 ve 04845122120001 numaralı ve bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait 04808922120002 ve 04845006120002 numaralı hasar dosyaları açıldığı, ekspertiz ataması yapıldığı ve sürecin devam ettiği bilgisi tarafımıza Sigorta Şirketi tarafından bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116821BIST