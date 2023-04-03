***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2023 - 20.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen şirketimize ait üretim tesislerimize ilişkin oluşan hasarla ilgili olarak sigorta şirketi tarafından 110.957.538,95 TL kısmi ödeme gelmiştir.Kar kaybı ve diğer hasar ekspertiz dosyalarıyla ilgili sigorta eksperinden ve ilgili sigorta şirketinden aldığımız sözlü bilgiye göre çalışmaların devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131267BIST