***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 14:40
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş..'nin aldığı 21.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla ilgili 21.08.2023 tarihli KAP açıklamamızla ilişkili olması dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
0480884112 Poliçe nolu arıtma tesisimiz ve 0484507812 ve 0480903712 poliçe nolu iplik boya tesisimizle alakalı 6 şubat 2023 depreminden bu yana 7 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapmayan Anadolu Sigorta A.Ş. şirketine karşı 2023/35 D.iş dosya nolu ve 2023/37 D. İş dosya nolu tedbir taleplerimiz Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş ve poliçe bedellerinin yüzde % 50'si nispetinde Anadolu Sigorta A.Ş. banka hesaplarına ve tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardan olan hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192550
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