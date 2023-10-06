***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 06 / 10 / 2023 tarihinde kuruluş tescili yapılan 4.000.000 TL (Dörtmilyon TL) sermayeli ARSAN HAZIR BETON PREFABRİK YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne kurucu ortak olarak % 40 oranında 1.600.000 TL (Birmilyonaltıyüzbin TL) hisse ile iştirak etmiştir.Saygılarımızla,ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201220BIST