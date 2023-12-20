***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremi sonrası üretim tesislerimizde oluşan hasarlar sebebi ile faaliyetlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bugün itibarıyla mevcut durumumuz hakkında değerli ortaklarımıza bilgi vermek isteriz:İştiraklerimiz hakkında1- Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. faaliyetine kesintisiz devam etmektedir.2- Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetine kesintisiz devam etmektedir.3- Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. faaliyetine kesintisiz devam etmektedir.4- Bağlı ortağımız Arman Tekstil Turizm Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin işletmesini yaptığı İstanbul'daki Ajia Otel depremden etkilenmemiş, faaliyetine devam etmektedir.5- Arsan Otel ve Arsan Center (Sinema–bowling-fitness ve restaurant) faaliyetine devam etmektedir.6- İplik tesislerimiz tamamıyla hasar görmüş, 03.04.2023 ve 04.04.2023 tarihlerinde 222.609.669,90 TL sigortadan hasar ödemesi alınmıştır.7- 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2024 tarihleri arasında oluşan kar kaybımıza yönelik sigorta firmasından 157.709.589,04 TL tahsil edilmiştir.8- Dokuma Tesislerimizde oluşan hasar ile ilgili sigorta şirketi ile mutabakata varılmış, ödeme alınmış, 15 Şubat 2024 tarihinde faaliyete geçeceğimizi öngörmekteyiz.9- Örme boya ve dokuma boya tesislerimizin sigorta ile nihai anlaşması 14.11.2023 tarihinde yapılmış, makine bakım ve tamirat çalışmalarımız devam etmekte, binanın kullanılabilinir duruma gelmesi amacıyla proje çalışması devam etmektedir. İnşaat çalışmaları deprem bölgesindeki zor şartlardan dolayı ve sigorta ile anlaşmamızın uzaması sebebiyle üretime geçme zamanı uzamıştır. Nisan 2024 olarak öngörmekteyiz.10- Örme tesisimizin 15 Şubat 2024 tarihinde faaliyete geçmesini öngörüyoruz.Şirketimiz finansal yapısı itibarıyla iyi durumda ve nakitleri maksimum fayda sağlayacak şekilde risk almadan döviz ve TL mevduatında değerlendirilmektedir.Saygılar sunarız.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227520BIST