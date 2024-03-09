***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 40 oranında iştiraki olan MARZEN YAPI MARKET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Marzen Yapı Market Mağazası 09.03.2024 tarihinden itibaren Selçuklu Mahallesi, Dr. Sait Bulvarı NO:70/A, Arnelia AVM, Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde 3.510 M2 alanda faaliyetine başlamıştır.Saygılarımızla,ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257280BIST