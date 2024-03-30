***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 40 oranında iştiraki olan ARSAN HAZIR BETON PREFABRİK YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.03.2024 tarihinden itibaren hazır beton üretim faaliyetine başlamıştır.Saygılarımızla.ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264634BIST