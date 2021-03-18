***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2021 18:30
artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919095
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.575
En Düşük
1.548
18:057,3063
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7257
En Yüksek
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|: 8,8000
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9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,68
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
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422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
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|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
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|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2999
|7,3063
|% -2,52
|
|Euro
|8,7166
|8,7257
|% -2,94
|
|Sterlin
|10,1430
|10,1938
|% -2,78
|
|Frank
|7,8296
|7,8767
|% -3,22
|
|Riyal
|1,9412
|1,9509
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,72
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,05
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-3,87
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