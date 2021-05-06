Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.05.2021 12:40



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili ve Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 84.690.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARSAN, TRAARSAN91B1 84.690.000 68.310.000,000 80,65887 ARSAN, TRAARSAN91B1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.690.000 68.310.000,000 80,65887

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.05.2021

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 10.442.116
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 5.300.158,65
Geçmiş Yıl Karları (TL) 52.567.725,35


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.05.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, şirketimize ait tavanı 150.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermayesinin, 84.690.000.-TL olan çıkarılmış kısmını 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL. Gayrimenkul Satış Karlarından ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak 153.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir.
Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı haftalık bülteninde, sözkonusu bedelsiz (iç Kaynaylardan )sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Çıkarılmış sermayenin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.05.2021 olarak belirlenmiştir.
Çıkarılacak paylar hak sahiplerinin hesaplarına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde kaydedilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Sermaye Artışı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Sermaye Artışı SPK Onay Yazısı..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934873


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:201.427
Değişim :  -0,06% |  -0,81
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.437 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler15:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 1,43 7.335.846 % 10,00  
AYES 22,00 1.086.866 % 10,00  
TGSAS 13,87 5.203.525 % 9,99  
INTEM 45,00 4.716.514 % 8,23  
ERBOS 82,30 131.105.286 % 7,65  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Dolar 8,2626 8,2661 % -0,04  
Euro 10,0176 10,0260 % 0,21  
Sterlin 11,4894 11,5470 % 0,32  
Frank 9,0902 9,1450 % 0,17  
Riyal 2,2051 2,2162 % 0,32  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 16,67  
Altın Gr. 485 485 2,53  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,55 27,58 0,25  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,00  
B. Petrol 67,66 67,66 -0,43  
Seans Raporu 15:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru