***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









00.-TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artırımına ilişkin kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılarak, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 51.449.465 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak 153.000.000.-TL olan 204.449.465.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir.Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin düzeltilmiş ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısına istinaden-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuzda 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL'dan 295.000.000.-TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyassı Kurulu'nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu.-Söz konusu talebimizin görüşüldüğü Kurul'un 16.12.2021 tarih ve 65/1797 sayılı toplantısında alınan karar gereğince-400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.449.465 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle, 153.000.000 TL'dan 204.449.465 TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 51.449.465 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadil edilmesinin uygun olduğu tarafımıza bildirilmiştir.-Konu ile ilgili olarak alınacak yeni yönetim kurulu kararları ile sermaye artışına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilecektir.Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984772BIST