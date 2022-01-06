***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2022 15:55
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz (iç kaynaklardan) artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 153.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 204.449.465
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARSAN, TRAARSAN91B1 153.000.000 51.449.465,000 33,62710 ARSAN, TRAARSAN91B1 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 153.000.000 51.449.465,000 33,62710
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 51.449.465
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.11.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz
12.11.2021 tarih ve 29 nolu kararında 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL'dan 295.000.000.-TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artırımına ilişkin kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılarak, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 51.449.465 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak 153.000.000.-TL olan 204.449.465.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir.
Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin düzeltilmiş ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısına istinaden
-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuzda 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL'dan 295.000.000.-TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyassı Kurulu'nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu.
-Söz konusu talebimizin görüşüldüğü Kurul'un 16.12.2021 tarih ve 65/1797 sayılı toplantısında alınan karar gereğince
-400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.449.465 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle, 153.000.000 TL'dan 204.449.465 TL'sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 51.449.465 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadil edilmesinin uygun olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
-Konu ile ilgili olarak alınacak yeni yönetim kurulu kararları ile sermaye artışına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilecektir.
Şirketimizin iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 15197 sayılı yazısı ile 06.01.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan İhraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.
Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arsan İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Arsan Esas Sözleşme Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989366
BIST