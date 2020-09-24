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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİŞAN ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 24.04.1992 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. Yön. Krl. Başka Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Avukatlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı Rsikin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİŞAN ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkanı Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili
BURAK ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkan Vekili Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Kale Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yön. Krl. Başkanı
MEHTAP İLKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş. iplik. boya terbiye 21500000 17948000 TRY 83,48 Bağlı ortaklık
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş Tekstil ve turizm otel işletmeciliği 4000000 2000000 TRY 50 Bağlı ortaklık
Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Doğalgaz dağıtımı 15000000 5864340 TRY 39,1 İştirak
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı 25000000 5287500 TRY 21,15 İştirak
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik perakende satış 2000000 423000 TRY 21,15 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876491


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