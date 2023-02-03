***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKaracasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 0344 2512801 0344 2512897Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYaşar Kemal Eskalen Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702279Adem Yörük Yatırımcı İlişkiler Bölümü Görevlisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 204449465 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109407BIST