***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2023 14:44
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 0344 2512801 0344 2512897
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaşar Kemal Eskalen Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702279
Adem Yörük Yatırımcı İlişkiler Bölümü Görevlisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 204449465 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109407
BIST
14:294.842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 89,84
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.855
En Düşük
4.727
14:2918,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
14:2920,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0388
|Açılış
|: 20,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5890
En Düşük
20,4509
14:291.156,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.156,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.154,80
BIST En Aktif Hisseler14:29
|FLAP
|13,09
|25.493.348
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|43.549.140
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|3.721.393
|% 10,00
|
|DESA
|51,25
|12.338.936
|% 9,98
|
|UZERB
|165,30
|906.661
|% 9,98
|
|CANTE
|71,55
|224.906.004
|% -10,00
|
|MRSHL
|532,00
|66.745.707
|% -7,48
|
|GUBRF
|208,70
|2.738.664.459
|% -6,66
|
|KOZAL
|517,20
|5.326.726.886
|% -5,96
|
|SDTTR
|96,65
|85.361.836
|% -4,31
|
|THYAO
|136,70
|5.335.698.633
|% 1,56
|
|KOZAL
|517,20
|5.326.726.886
|% -5,96
|
|GUBRF
|208,70
|2.738.664.459
|% -6,66
|
|SISE
|42,30
|2.714.988.706
|% 6,07
|
|AKBNK
|15,52
|2.675.036.669
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,98
|1.496.027.806
|% -0,57
|
|AKBNK
|15,52
|2.675.036.669
|% 3,05
|
|YKBNK
|8,52
|1.329.562.936
|% 3,40
|
|ISCTR
|10,08
|1.117.347.642
|% 3,17
|
|PETKM
|15,40
|1.539.068.546
|% 1,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8164
|18,8225
|% 0,12
|
|Euro
|20,5729
|20,5810
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,9909
|23,1062
|% 0,25
|
|Frank
|20,5210
|20,6447
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9990
|5,0241
|% 0,10
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.790
|7.913
|-83,00
|
|Tam
|7.843
|7.894
|33,00
|
|Yarım
|3.832
|3.863
|16,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.931
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,03
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|-0,24
|