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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2023 14:44
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 0344 2512801 0344 2512897

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaşar Kemal Eskalen Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702279
Adem Yörük Yatırımcı İlişkiler Bölümü Görevlisi 29.02.2016 0344 2512801 borsa@arsantextile.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 204449465 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109407


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 13,09 25.493.348 % 10,00  
ISSEN 63,80 43.549.140 % 10,00  
DITAS 32,12 3.721.393 % 10,00  
DESA 51,25 12.338.936 % 9,98  
UZERB 165,30 906.661 % 9,98  
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14:29 Alış Satış %  
Dolar 18,8164 18,8225 % 0,12  
Euro 20,5729 20,5810 % 0,19  
Sterlin 22,9909 23,1062 % 0,25  
Frank 20,5210 20,6447 % 0,12  
Riyal 4,9990 5,0241 % 0,10  
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14:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -0,63  
Altın Gr. 1.157 1.157 1,26  
Cumhuriyet 7.790 7.913 -83,00  
Tam 7.843 7.894 33,00  
Yarım 3.832 3.863 16,00  
Çeyrek 1.916 1.931 8,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,48 0,01  
Gümüş Gr. 14,19 14,20 0,03  
B. Petrol 81,93 81,93 -0,24  
Seans Raporu 14:29
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