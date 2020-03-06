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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.03.2020 18:15
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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2020
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 06.03.2020
KARAR SAYISI : 2020/03
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS)  ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış, 01.01.2019-31.12.2019 tarihi itibariyle düzenlenen dipnotları ile birlikte Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince, SPK'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun,
SPK düzenlemeleri doğrultusunda,
 
a)
 Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca, hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
                            
  Şefika Şebnem AYATA KAPLAN                               Tolunay TOYBUKOĞLU                                                     
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi               DenetimdenSorumlu Komite Başkanı                             
 
                                                              
 
        Alişan ARIKAN                                                                Burak ARIKAN           
                                                            
Yönetim Kurulu Başkanı                                        Yönetim Kurulu Başkan Vekili       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825084


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