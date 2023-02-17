***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARSAN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar06.02.2023 tarihli BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676) istinaden işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiARSAN TEKSTIL XUTUM 20/02/2023ARSAN TEKSTIL XTUMY 20/02/2023ARSAN TEKSTIL XBANA 20/02/2023ARSAN TEKSTIL XKTUM 20/02/2023ARSAN TEKSTIL XUSIN 20/02/2023ARSAN TEKSTIL XTEKS 20/02/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114995BIST