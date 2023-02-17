***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.02.2023 20:33
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
06.02.2023 tarihli BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676) istinaden işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARSAN TEKSTIL XUTUM 20/02/2023
ARSAN TEKSTIL XTUMY 20/02/2023
ARSAN TEKSTIL XBANA 20/02/2023
ARSAN TEKSTIL XKTUM 20/02/2023
ARSAN TEKSTIL XUSIN 20/02/2023
ARSAN TEKSTIL XTEKS 20/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114995
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8667
|% 0,10
|
|Euro
|20,1509
|20,1640
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6123
|22,7258
|% 0,36
|
|Frank
|20,2885
|20,4107
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.600
|7.670
|14,00
|
|Yarım
|3.713
|3.753
|7,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,19
|0,11
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem