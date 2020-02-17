***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 13:58
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819436
BIST
14:46120.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 609,11
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:466,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:466,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:46307,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,53
|Açılış
|: 307,56
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KUTPO
|10,85
|46.843.320
|% 15,18
|
|TSPOR
|5,36
|206.566.047
|% 15,02
|
|EDIP
|2,53
|29.440.353
|% 11,95
|
|OSTIM
|2,46
|106.912.316
|% 9,82
|
|ARDYZ
|16,14
|29.972.767
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,96
|14.813.563
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,24
|42.026.147
|% -9,12
|
|ARSAN
|4,96
|7.731.191
|% -6,59
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.413.204.731
|% 0,28
|
|THYAO
|15,23
|1.292.333.287
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|182.725.780
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,96
|276.013.597
|% 2,78
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1363
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6079
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,77
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,29
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,56
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|