***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:26
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838068
BIST
13:5796.416
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.133,69
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:576,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0583
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
13:577,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
13:57380,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,61
|Açılış
|: 380,36
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.103.163
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.394.460
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.332.140
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|1.107.335
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|23.755.711
|% -9,76
|
|THYAO
|10,67
|1.804.892.140
|% -2,11
|
|PGSUS
|59,95
|1.446.209.510
|% -2,68
|
|ASELS
|26,44
|1.340.438.619
|% -3,08
|
|GARAN
|8,33
|649.268.562
|% -2,91
|
|TSPOR
|5,45
|545.616.447
|% 4,81
|
|THYAO
|10,67
|1.804.892.140
|% -2,11
|
|YKBNK
|1,97
|275.859.137
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|196.091.876
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|126.698.624
|% -5,45
|
|CEMAS
|0,99
|109.702.872
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5703
|8,6133
|% -0,12
|
|Frank
|7,0903
|7,1330
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,48
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|12,00
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,30
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|5,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-1,16
|