***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:23
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841412
BIST
11:37101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,49
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:376,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:377,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:37385,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,76
|Açılış
|: 385,59
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|26.203.782
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.057.166
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|12.341.824
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|5.496.746
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|15.243.631
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|36.118.161
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|282.778.524
|% 0,28
|
|THYAO
|10,73
|259.446.071
|% 1,04
|
|GARAN
|8,39
|218.161.752
|% -0,24
|
|ASELS
|27,46
|201.121.006
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,35
|153.553.917
|% 2,76
|
|PETKM
|3,61
|282.778.524
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.012.119
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|127.397.146
|% -1,08
|
|CEMAS
|1,08
|38.001.362
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6903
|8,7339
|% 0,57
|
|Frank
|7,1617
|7,2049
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,84
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|16,10
|
|Tam
|2.536
|2.590
|16,50
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|8,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|1,69
|