***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 11:54
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861114
BIST
13:53118.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 703,80
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:536,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:537,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:53409,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,31
|Açılış
|: 409,12
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.507.478
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.421.957
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.511.560
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,50
|85.878.537
|% -7,69
|
|DITAS
|26,04
|1.857.716
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,39
|3.460.639.430
|% 5,75
|
|ASELS
|33,22
|1.022.107.379
|% 2,72
|
|GARAN
|7,99
|620.606.787
|% 0,63
|
|AFYON
|4,74
|434.834.600
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,10
|351.419.515
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.460.639.430
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|351.419.515
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,75
|196.991.723
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,77
|194.153.109
|% 1,14
|
|AFYON
|4,74
|434.834.600
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6571
|8,7005
|% -0,00
|
|Frank
|7,3109
|7,3549
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,36
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.678
|32,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,80
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|