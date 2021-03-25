***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 12:03
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920394
BIST
13:391.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:397,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:399,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:39442,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|50.936.320
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.691.075
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|5.859.566
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|PEKGY
|2,05
|103.652.517
|% -6,82
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|SONME
|72,25
|1.358.252
|% -4,93
|
|KUTPO
|54,05
|51.908.214
|% -4,76
|
|GARAN
|7,13
|1.722.158.739
|% -0,97
|
|SASA
|47,60
|1.047.939.823
|% 0,63
|
|KOZAL
|121,40
|616.185.969
|% 2,19
|
|KRDMD
|6,73
|518.197.967
|% 0,45
|
|TUPRS
|96,25
|503.685.073
|% 4,51
|
|GARAN
|7,13
|1.722.158.739
|% -0,97
|
|SKBNK
|1,21
|145.017.006
|% 1,68
|
|TSKB
|1,43
|146.987.750
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,21
|208.018.056
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,91
|165.155.824
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9386
|7,9407
|% 0,25
|
|Euro
|9,4151
|9,4470
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,8701
|10,9246
|% 0,56
|
|Frank
|8,4592
|8,5101
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,28
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,94
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|12,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|6,74
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|3,26
|
|Çeyrek
|706
|722
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,90
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-1,14
|