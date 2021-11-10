***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:00
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976756
BIST
11:141.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:149,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:1411,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0363
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:14574,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,79
|Açılış
|: 574,01
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,68
|1.872.849
|% 9,69
|
|SOKM
|12,58
|122.341.700
|% 8,35
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,19
|13.731.319
|% -6,94
|
|DOKTA
|32,88
|4.149.168
|% -6,59
|
|SARKY
|17,09
|26.084.975
|% -6,36
|
|CUSAN
|9,25
|11.198.139
|% -6,28
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|THYAO
|18,25
|466.937.591
|% 0,50
|
|SASA
|32,78
|305.530.645
|% 1,86
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,13
|185.537.843
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,10
|259.123.727
|% 0,32
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7886
|9,7924
|% 0,62
|
|Euro
|11,3247
|11,3301
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,2124
|13,2787
|% 0,45
|
|Frank
|10,6718
|10,7361
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5994
|2,6124
|% 0,55
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,24
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,50
|
Seans Raporu
11:14
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11:27HURGZ
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11:25XU100
Endeks 1, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 858.00 milyon TL de
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11:24PRKAB
Yüzde 4.05 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 991 adet işlem
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11:23PRKAB
Yüzde 4.31 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 422 adet işlem