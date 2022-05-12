***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:19
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029689
BIST
14:062.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -64,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:0615,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0946
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:0616,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:06913,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,30
|Açılış
|: 914,26
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:04
|GLBMD
|7,15
|18.703.131
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.664.632
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.882
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,87
|67.233.458
|% 9,60
|
|ULUUN
|11,15
|272.600.212
|% 7,42
|
|LIDFA
|6,21
|700.103
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.220.735
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|836.851
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|2.869.196.551
|% -1,66
|
|SISE
|19,51
|2.146.603.874
|% -2,25
|
|KRDMD
|15,88
|1.565.943.592
|% -4,74
|
|ASELS
|22,88
|1.239.269.991
|% -4,11
|
|EREGL
|32,84
|1.209.292.706
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,68
|675.551.004
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|796.377.988
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|408.620.587
|% -1,92
|
|SISE
|19,51
|2.146.603.874
|% -2,25
|
|ODAS
|2,33
|231.363.449
|% -4,90
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3910
|15,4002
|% 0,64
|
|Euro
|16,1299
|16,1620
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7390
|18,8330
|% 0,27
|
|Frank
|15,3933
|15,4861
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0926
|4,1131
|% 0,61
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,34
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|