***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 11:19
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077162
BIST
11:564.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 90,99
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:5618,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:5618,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
11:561.002,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|61.610.572
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|69.183.483
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.847.601
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|77.829.626
|% -9,15
|
|ULAS
|8,47
|5.600.782
|% -8,92
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,50
|356.108.330
|% -7,55
|
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,87
|3.667.069.972
|% 6,69
|
|THYAO
|103,70
|2.808.518.598
|% -0,48
|
|SASA
|147,10
|1.776.131.250
|% 2,51
|
|TUPRS
|436,10
|1.346.459.394
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,87
|3.667.069.972
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,67
|1.099.448.526
|% 1,52
|
|EREGL
|36,62
|4.808.037.188
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,26
|1.055.113.216
|% 3,46
|
|HALKB
|8,83
|914.536.129
|% 3,40
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6078
|% 0,22
|
|Euro
|18,6116
|18,6221
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2014
|21,3077
|% 0,66
|
|Frank
|18,6842
|18,7968
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,23
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-4,13
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.702
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|61,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|-0,32
|
Seans Raporu
11:55
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Endeks 4, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 39, 272.00 milyon TL de
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