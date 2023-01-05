***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:10
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093813
BIST
10:555.378
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -145,18
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5518,7561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5519,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:551.115,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.115,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:55
|EYGYO
|25,18
|135.568.163
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|EUYO
|4,66
|2.603.662
|% 7,62
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUSE
|202,50
|22.158.616
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,52
|10.913.346
|% -9,40
|
|BRKVY
|26,38
|13.871.399
|% -9,35
|
|BARMA
|93,00
|38.087.969
|% -9,18
|
|EKGYO
|9,31
|1.457.362.067
|% -1,17
|
|KOZAL
|585,10
|714.341.133
|% -4,47
|
|PGSUS
|478,00
|472.992.107
|% -1,10
|
|TTKOM
|24,60
|465.513.720
|% -3,83
|
|ENJSA
|33,32
|389.374.877
|% -7,24
|
|EKGYO
|9,31
|1.457.362.067
|% -1,17
|
|CEMAS
|2,67
|76.093.965
|% -1,84
|
|VAKBN
|11,66
|293.878.978
|% -1,27
|
|AKFGY
|5,06
|127.693.043
|% -3,62
|
|ADESE
|1,80
|41.542.629
|% -4,76
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7531
|18,7561
|% 0,07
|
|Euro
|19,9286
|19,9466
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4472
|22,5598
|% -0,38
|
|Frank
|20,0923
|20,2133
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9745
|4,9994
|% 0,10
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,54
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.556
|7.621
|-5,00
|
|Yarım
|3.659
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.863
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,82
|