***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:25
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170304
BIST
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11:386.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 64,49
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:3826,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:3828,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:381.625,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.625,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DERIM
|16,61
|38.345.172
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.129.542
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|4.864.498
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,93
|25.113.169
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.117.319
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,90
|13.725.969
|% -7,03
|
|IHAAS
|25,32
|61.019.891
|% -6,22
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|YAPRK
|109,50
|19.729.031
|% -4,95
|
|SASA
|61,85
|3.027.297.472
|% 4,92
|
|THYAO
|216,60
|2.551.612.310
|% 0,93
|
|ASELS
|63,20
|2.268.299.959
|% 2,60
|
|KOZAL
|29,00
|1.824.975.374
|% 1,90
|
|ASTOR
|80,05
|1.791.372.504
|% -1,48
|
|EKGYO
|8,37
|966.225.004
|% -0,12
|
|ADESE
|1,83
|210.668.326
|% 2,81
|
|YKBNK
|13,10
|1.263.210.279
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,69
|337.840.326
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,91
|212.452.108
|% 0,69
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0847
|26,0974
|% 0,03
|
|Euro
|28,7016
|28,7286
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,5541
|33,7224
|% 0,29
|
|Frank
|29,4981
|29,6758
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9381
|6,9729
|% 0,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,75
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.475
|10.675
|33,00
|
|Yarım
|5.237
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,48
|0,06
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|0,58
|
Seans Raporu
11:36
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11:51VANGD
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11:49XU100
Endeks 6, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 46, 575.00 milyon TL de