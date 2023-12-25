***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:43
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228395
BIST
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11:497.396
En Düşük
|Değişim
|: -2,13%
|| -161,17
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:4929,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0602
|Açılış
|: 29,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:4932,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1559
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3828
En Düşük
31,9048
11:491.932,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.932,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,39
|10.244.498
|% 8,40
|
|PRZMA
|32,62
|28.028.074
|% 6,95
|
|VANGD
|20,52
|6.707.542
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|199.035.901
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|10.707.469
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|59.148.359
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|261.014.571
|% -9,98
|
|THYAO
|228,50
|1.507.786.286
|% -1,93
|
|TUPRS
|145,50
|1.297.172.108
|% 0,48
|
|KBORU
|48,68
|820.425.971
|% 3,18
|
|ISCTR
|23,14
|793.926.931
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,18
|767.131.938
|% -2,50
|
|BEGYO
|2,81
|110.269.896
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|243.624.877
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.758.453
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.050.344
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,14
|793.926.931
|% -2,69
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2639
|29,2709
|% 0,21
|
|Euro
|32,2560
|32,3828
|% 0,48
|
|Sterlin
|37,0623
|37,2482
|% 0,18
|
|Frank
|34,0441
|34,2492
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7800
|7,8191
|% 0,21
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|