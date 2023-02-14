***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 14:19
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113084
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.124,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8524
|% 0,07
|
|Euro
|20,2806
|20,2876
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,9332
|23,0482
|% 0,59
|
|Frank
|20,4339
|20,5570
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0085
|5,0336
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|9,00
|
|Tam
|7.645
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.735
|3.766
|8,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,14
|