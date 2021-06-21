***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2021 10:03
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943287
BIST
09:551.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.388
En Düşük
1.388
09:558,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7218
09:5510,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4270
En Düşük
10,3648
09:55499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,33
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OZBAL
|10,12
|4.301.182
|% 10,00
|
|TKURU
|153,00
|1.046.214
|% 9,91
|
|AYCES
|78,75
|478.879
|% 9,38
|
|TACTR
|24,30
|75.743
|% 6,11
|
|IDGYO
|6,40
|194.950
|% 5,79
|
|BERA
|15,24
|345.552
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,62
|14.203.038
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,05
|7.473.047
|% -0,49
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|YKBNK
|2,15
|5.297.000
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|4.363.423
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,05
|7.473.047
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,15
|5.297.000
|% 0,00
|
|THYAO
|14,62
|14.203.038
|% 0,55
|
|ISCTR
|5,10
|3.415.082
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|4.363.423
|% -0,25
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7408
|8,7442
|% 0,08
|
|Euro
|10,3734
|10,3798
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0216
|12,0819
|% -0,06
|
|Frank
|9,4287
|9,4855
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3193
|2,3309
|% -0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,17
|