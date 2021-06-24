***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2021 14:34
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943951
BIST
14:221.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:228,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6858
En Düşük
8,6368
14:2210,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0686
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3104
14:22498,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,84
|Açılış
|: 498,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
498,24
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SAMAT
|6,49
|19.491.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.561.286
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.684.959
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|145.703.674
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,16
|11.710.696
|% -6,51
|
|FLAP
|2,56
|20.055.658
|% -5,88
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|VKGYO
|1,58
|36.966.570
|% -5,39
|
|THYAO
|14,53
|605.510.734
|% -0,21
|
|GARAN
|8,36
|573.622.581
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,25
|465.405.005
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,12
|442.099.572
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,65
|290.857.726
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|465.405.005
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,12
|442.099.572
|% 0,47
|
|GARAN
|8,36
|573.622.581
|% 1,09
|
|KRDMD
|6,65
|290.857.726
|% 0,00
|
|HALKB
|5,26
|225.567.401
|% 0,57
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6786
|8,6813
|% 0,48
|
|Euro
|10,3732
|10,3790
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0526
|12,1130
|% 0,20
|
|Frank
|9,4134
|9,4701
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3080
|2,3195
|% 0,48
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|2,41
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|1,16
|
|Çeyrek
|795
|813
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,07
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:34GLRYH
Yüzde 9.02 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 431 adet işlem
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14:33SAMAT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 913 adet işlem
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14:32VAKFN
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14:31XU100
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14:31DENGE
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 392 adet işlem