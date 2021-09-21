***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2021 09:06
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964628
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,6740
En Düşük
8,6310
18:0510,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1968
En Düşük
10,1341
18:05490,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,51
|Açılış
|: 490,08
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
489,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6425
|8,6487
|% -0,18
|
|Euro
|10,1431
|10,1535
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,7802
|11,8392
|% -0,17
|
|Frank
|9,2840
|9,3399
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,29
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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