***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2022 09:10
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009420
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
0
En Düşük
0
18:0514,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0927
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9586
En Düşük
14,8075
18:0516,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2035
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5478
En Düşük
16,3012
18:05954,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,77
|Açılış
|: 954,80
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|10,42
|8.166.025
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|VAKKO
|10,42
|8.166.025
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9400
|14,9494
|% 0,64
|
|Euro
|16,4503
|16,4827
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,5004
|19,5982
|% 0,81
|
|Frank
|15,9849
|16,0811
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9696
|3,9895
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-10,19
|
|Altın Gr.
|954
|954
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,79
|