***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2022 09:15
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010199
BIST
10:142.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.071
En Düşük
2.066
10:1414,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0831
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8998
En Düşük
14,7077
10:1416,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1070
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
10:14942,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,29
|Açılış
|: 942,62
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler10:13
|CLEBI
|212,60
|15.774.623
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|9.860.680
|% 9,93
|
|GZNMI
|22,00
|37.318.135
|% 7,42
|
|VAKKO
|11,14
|9.546.013
|% 7,12
|
|ASUZU
|51,15
|10.449.420
|% 7,05
|
|KRVGD
|9,87
|38.527.474
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|28,60
|270.135
|% -8,45
|
|EPLAS
|18,73
|2.369.049
|% -7,55
|
|ROYAL
|3,50
|68.152
|% -5,66
|
|THYAO
|26,68
|404.333.192
|% 0,98
|
|SISE
|13,80
|204.808.555
|% 2,00
|
|PETKM
|8,28
|198.466.228
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,07
|195.353.437
|% 0,87
|
|FROTO
|251,90
|103.313.092
|% 3,28
|
|CEMAS
|1,16
|34.226.345
|% 6,42
|
|PETKM
|8,28
|198.466.228
|% 1,72
|
|ODAS
|1,56
|35.930.750
|% 2,63
|
|THYAO
|26,68
|404.333.192
|% 0,98
|
|SISE
|13,80
|204.808.555
|% 2,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8536
|% 0,60
|
|Euro
|16,2108
|16,2431
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2581
|19,3547
|% 0,36
|
|Frank
|15,7907
|15,8858
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 0,48
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,57
|
|Altın Gr.
|942
|943
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-3,09
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866