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***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

14.03.2022 09:15
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010199


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CLEBI 212,60 15.774.623 % 9,98  
AYEN 9,08 9.860.680 % 9,93  
GZNMI 22,00 37.318.135 % 7,42  
VAKKO 11,14 9.546.013 % 7,12  
ASUZU 51,15 10.449.420 % 7,05  
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10:13 Alış Satış %  
Dolar 14,8466 14,8536 % 0,60  
Euro 16,2108 16,2431 % 0,65  
Sterlin 19,2581 19,3547 % 0,36  
Frank 15,7907 15,8858 % 0,38  
Riyal 3,9429 3,9627 % 0,48  
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10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 -8,57  
Altın Gr. 942 943 1,29  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 -0,17  
Gümüş Gr. 12,24 12,25 -0,01  
B. Petrol 110 110 -3,09  
Seans Raporu 10:13
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