***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2022 11:57
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.03.2022
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011291
BIST
13:202.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,05
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:2014,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0976
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
13:2016,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0337
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:20920,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,65
|Açılış
|: 920,54
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PENTA
|381,10
|41.818.689
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|225,00
|30.376.645
|% 9,06
|
|GZNMI
|29,60
|61.296.469
|% 6,71
|
|EUHOL
|3,19
|41.310.732
|% 6,69
|
|PKENT
|354,00
|24.450.908
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,68
|119.141.041
|% -5,38
|
|GARFA
|12,35
|2.437.528
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,81
|3.080.835
|% -4,37
|
|MAALT
|237,40
|11.038.643
|% -4,08
|
|THYAO
|28,04
|1.614.557.190
|% 0,65
|
|EREGL
|36,00
|1.047.106.120
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,90
|961.613.279
|% -0,60
|
|PETKM
|8,59
|724.708.897
|% 1,54
|
|SASA
|54,10
|603.368.943
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,55
|437.160.771
|% 2,60
|
|KARSN
|4,42
|441.311.467
|% 6,00
|
|PETKM
|8,59
|724.708.897
|% 1,54
|
|VAKBN
|3,50
|228.410.525
|% 2,34
|
|KRDMD
|14,90
|961.613.279
|% -0,60
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7957
|14,8062
|% 0,71
|
|Euro
|16,3515
|16,3712
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,3979
|19,4952
|% 0,76
|
|Frank
|15,7829
|15,8779
|% 1,12
|
|Riyal
|3,9331
|3,9529
|% 0,80
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,99
|
|Altın Gr.
|920
|921
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,13
|