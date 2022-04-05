***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:20
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015724
BIST
11:132.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,75
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1314,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0425
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7211
En Düşük
14,6627
11:1316,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0473
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:13911,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,05
|Açılış
|: 911,50
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ULUSE
|150,70
|14.404.693
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.008.686
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,02
|19.655.211
|% 9,41
|
|OSMEN
|26,56
|9.161.169
|% 8,85
|
|DAPGM
|21,68
|47.698.230
|% -3,90
|
|KGYO
|6,08
|2.584.382
|% -3,49
|
|ERSU
|5,41
|7.668.693
|% -3,22
|
|ENSRI
|16,28
|22.227.205
|% -2,92
|
|EDIP
|3,37
|4.008.218
|% -2,88
|
|THYAO
|34,38
|1.392.220.818
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.297.405.420
|% -0,55
|
|ASELS
|25,68
|921.807.285
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,77
|838.759.849
|% 0,65
|
|SISE
|16,36
|655.840.636
|% 0,55
|
|ODAS
|1,93
|393.660.447
|% 8,43
|
|YKBNK
|4,23
|618.459.726
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,55
|326.098.938
|% 1,59
|
|AKBNK
|7,77
|838.759.849
|% 0,65
|
|GARAN
|12,56
|1.297.405.420
|% -0,55
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7119
|14,7153
|% 0,25
|
|Euro
|16,1551
|16,1642
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2605
|19,3571
|% 0,30
|
|Frank
|15,8321
|15,9274
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9103
|3,9300
|% 0,20
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,16
|
Seans Raporu
11:12
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11:25XU100
Endeks 2, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 15, 268.00 milyon TL de