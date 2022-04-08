***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2022 09:08
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017579
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0141
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
16,0062
18:05915,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 915,57
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7411
|14,7437
|% 0,05
|
|Euro
|16,0220
|16,0342
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,2144
|19,3108
|% 0,06
|
|Frank
|15,7162
|15,8109
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,07
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
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Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
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17:57XU030
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17:57
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-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de