***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 09:11
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032843
BIST
11:132.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:1316,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:1317,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0463
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:13979,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,40
|Açılış
|: 979,99
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:13
|RODRG
|17,60
|3.135.367
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|KNFRT
|6,95
|9.593.124
|% 9,28
|
|OYYAT
|83,55
|36.327.694
|% 7,25
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,94
|82.567.030
|% -3,29
|
|MEPET
|3,55
|9.944.274
|% -3,27
|
|PENTA
|392,40
|31.909.282
|% -3,11
|
|THYAO
|44,44
|1.140.108.676
|% -0,04
|
|KARSN
|6,53
|802.912.430
|% 2,03
|
|EREGL
|33,50
|758.095.371
|% 3,33
|
|KRDMD
|14,96
|698.399.973
|% 2,12
|
|KOZAL
|193,30
|396.152.404
|% -0,21
|
|KARSN
|6,53
|802.912.430
|% 2,03
|
|DOHOL
|3,84
|288.222.448
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,30
|81.092.884
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,62
|151.527.476
|% 0,38
|
|HALKB
|5,68
|296.607.477
|% 2,71
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3875
|16,3936
|% 0,27
|
|Euro
|17,5937
|17,6059
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6252
|20,7286
|% 0,38
|
|Frank
|17,0353
|17,1380
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3575
|4,3794
|% 0,30
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,25
|
|Altın Gr.
|978
|979
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,24
|