***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2022 09:05
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037085
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,2218
18:0518,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9697
18:051.014,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.014,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,49
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2561
|17,2582
|% -0,02
|
|Euro
|18,0407
|18,0551
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9715
|21,0767
|% 0,49
|
|Frank
|17,2741
|17,3782
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5872
|4,6102
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,86
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|4,92
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.843
|25,00
|
|Yarım
|3.294
|3.347
|12,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.673
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,10
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,40
|