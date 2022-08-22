***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2022 09:19
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057439
BIST
12:293.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,68
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:2918,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:2918,1513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:291.009,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.009,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,29
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.968.875
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|183.515.061
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|171.816.169
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|DENGE
|2,07
|27.552.129
|% -7,17
|
|GZNMI
|38,34
|155.819.374
|% -7,12
|
|AZTEK
|13,47
|287.520.064
|% -7,04
|
|GLRYH
|3,82
|39.190.865
|% -6,83
|
|SKTAS
|2,98
|16.327.771
|% -5,99
|
|THYAO
|68,10
|1.588.934.475
|% -0,58
|
|SASA
|54,85
|1.200.973.672
|% 3,49
|
|PETKM
|11,77
|1.087.955.944
|% 1,47
|
|HEKTS
|42,00
|1.032.995.215
|% 6,98
|
|EKGYO
|3,73
|970.705.442
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,73
|970.705.442
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,62
|750.732.047
|% -0,88
|
|PETKM
|11,77
|1.087.955.944
|% 1,47
|
|DOHOL
|4,87
|458.696.183
|% -1,81
|
|ADESE
|0,90
|80.921.074
|% 3,45
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1207
|18,1258
|% 0,22
|
|Euro
|18,1351
|18,1506
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3438
|21,4509
|% 0,06
|
|Frank
|18,8027
|18,9159
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8116
|4,8358
|% 0,22
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-14,61
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.806
|6.859
|-78,00
|
|Yarım
|3.316
|3.354
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,89
|95,89
|-0,83
|