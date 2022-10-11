***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2022 09:10
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070586
BIST
15:123.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,67
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.599
En Düşük
3.564
15:1218,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:1218,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:12998,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 998,72
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ERCB
|46,72
|48.305.377
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.652.848
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.572.876
|% 9,84
|
|PINSU
|5,54
|17.986.426
|% 9,70
|
|MARTI
|4,05
|92.677.790
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.052.712
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.238.311
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,34
|158.487.488
|% -7,15
|
|THYAO
|86,00
|2.972.159.822
|% -0,17
|
|PETKM
|14,97
|2.156.129.165
|% 2,82
|
|SASA
|86,40
|2.089.505.992
|% 0,76
|
|ASELS
|32,64
|1.551.284.513
|% -0,43
|
|EKGYO
|4,33
|1.240.430.589
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.240.430.589
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|262.415.389
|% 1,17
|
|PETKM
|14,97
|2.156.129.165
|% 2,82
|
|ODAS
|7,89
|968.654.374
|% 4,78
|
|YKBNK
|8,18
|969.842.228
|% 1,61
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5817
|18,5859
|% 0,05
|
|Euro
|18,0760
|18,0899
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,5390
|20,6420
|% 0,28
|
|Frank
|18,5911
|18,7031
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,05
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|3,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-27,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,40
|
Seans Raporu
15:12
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15:26ULAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 874 adet işlem
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15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 07 artarak (% 0.36 ) 3, 935
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15:25
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15:25XU100
Endeks 3, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 35, 052.00 milyon TL de
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15:25SMART
Yüzde 7.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 546 adet işlem