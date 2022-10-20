***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 09:15
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073009
BIST
10:363.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 25,84
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.908
En Düşük
3.878
10:3618,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:3618,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:36975,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,83
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:35
|PENTA
|644,10
|12.660.878
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|34.568.517
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|176.989.591
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|52.503.884
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,15
|4.846.140
|% -3,71
|
|MEGAP
|4,15
|4.846.140
|% -3,71
|
|THYAO
|99,15
|1.305.672.945
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,82
|742.293.874
|% 2,56
|
|ASELS
|32,78
|700.065.428
|% 0,06
|
|HALKB
|8,68
|683.364.895
|% 1,88
|
|KONTR
|88,15
|670.458.706
|% -2,38
|
|EKGYO
|4,52
|613.011.596
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,82
|742.293.874
|% 2,56
|
|HALKB
|8,68
|683.364.895
|% 1,88
|
|YKBNK
|9,72
|610.037.399
|% -0,10
|
|IHLGM
|0,93
|57.179.339
|% 2,20
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5944
|18,5976
|% 0,01
|
|Euro
|18,2016
|18,2142
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8123
|20,9166
|% 0,25
|
|Frank
|18,4074
|18,5183
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,17
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
|